Под Новомосковском завод выпустил партию молока без проверки сырья

3 апреля 2026 года специалисты Россельхознадзора проверили компанию в Новомосковском районе через систему «Меркурий». Выяснилось, что предприятие нарушило требования безопасности при производстве молочной продукции.

В феврале завод выпустил партию пастеризованного молока весом 1739 кг. Однако при проверке документов выяснилось, что сырьё для этой партии — сырое коровье молоко от поставщика ООО «Родниковое Поле» — не проходило ветеринарно-санитарную экспертизу.

Это прямое нарушение Технического регламента «О безопасности пищевой продукции» и действующих ветеринарных правил.

6 апреля предприятию вынесли официальное предостережение. Руководству предписано немедленно исключить из оборота всю продукцию, произведенную из непроверенного сырья, и не допускать подобных нарушений в будущем.