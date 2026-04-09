Мозги, эльфовы чаши и черемша: тульские грибники открыли сезон

Туляки массово устремились в леса и делятся фотографиями «улова» в соцсетях.

В лесах Тульской области пошли строчки — это грибы, похожие внешне на мозги или на грецкий орех. 

Саркосцифа австрийская, или «алая эльфова чаша» (лат. Sarcoscypha austriaca), — вид сумчатых грибов. И многие их едят!

«Саркосцифа — условно съедобный гриб. Это означает, что каких-либо особых вкусовых качеств у него нет и в небольшом количестве он безвреден для организма. Готовится саркосцифа просто: после тщательной промывки и очистки выкладывается на подогретую сковородку с маслом, обжаривается 7-10 минут на небольшом огне. Можно добавлять в качестве украшения в салаты, можно есть так, сольно», — рассказывал в интервью Myslo грибник Илья Евсеев.

Отметим, что мнения о съедобности этих грибов — строчков и саркосцифов — разнятся.

Также люди делятся фотографиями черемши. Местами она еще молодая, пригодная для сбора, а на солнечных участках уже переросла.

«В Суворовском районе уже ботва», — сетуют сборщики.

сегодня, в 10:06 +1
Другие статьи по темам
Событие
грибы мозги черемша
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 9 апреля: мокрый снег, гололедица и ветер

сегодня

100

875

3

Жизнь Тулы и области
Владимир Путин наградил гендиректора «​​​​​​​Тулагорводоканала»

сегодня

47

1450

-15

Жизнь Тулы и области
Самокатчики в Туле: за и против

вчера

129

5151

-9

Жизнь Тулы и области
Где в Туле не будет электроэнергии 9 апреля

вчера

49

1717

1

