Мозги, эльфовы чаши и черемша: тульские грибники открыли сезон

Туляки массово устремились в леса и делятся фотографиями «улова» в соцсетях.

В лесах Тульской области пошли строчки — это грибы, похожие внешне на мозги или на грецкий орех.

Саркосцифа австрийская, или «алая эльфова чаша» (лат. Sarcoscypha austriaca), — вид сумчатых грибов. И многие их едят!

«Саркосцифа — условно съедобный гриб. Это означает, что каких-либо особых вкусовых качеств у него нет и в небольшом количестве он безвреден для организма. Готовится саркосцифа просто: после тщательной промывки и очистки выкладывается на подогретую сковородку с маслом, обжаривается 7-10 минут на небольшом огне. Можно добавлять в качестве украшения в салаты, можно есть так, сольно», — рассказывал в интервью Myslo грибник Илья Евсеев.

Отметим, что мнения о съедобности этих грибов — строчков и саркосцифов — разнятся.

Также люди делятся фотографиями черемши. Местами она еще молодая, пригодная для сбора, а на солнечных участках уже переросла.

«В Суворовском районе уже ботва», — сетуют сборщики.