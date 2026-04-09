225 тульских магазинов получили предостережения за нарушения правил маркировки

Роспотребнадзор направил в суд 35 исков.

В первом квартале 2026 года Управление Роспотребнадзора по Тульской области провело масштабную проверку магазинов. Ведомство следило за соблюдением правил обязательной маркировки товаров через государственную информационную систему.

Специалисты обнаружили 225 торговых точек, где продавали товары с нарушениями. Основные претензии к магазинам:

  • продажа продуктов с истекшим сроком годности;
  • повторная продажа товара с одним и тем же кодом маркировки;
  • реализация товаров, не зарегистрированных в системе;
  • нарушение минимальных цен на табак и другие.

По каждому случаю нарушителям объявили официальное предостережение. Всего выписано 225 предупреждений. Чаще всего нарушения касались следующих категорий товаров:

  • молочная продукция — 62 случая;
  • табак и никотинсодержащая продукция — 45 случаев;
  • упакованная вода — 25 случаев;
  • товары легкой промышленности — 22 случая;
  • соки и безалкогольные напитки — 20 случаев.

Также нарушения находили при продаже пива, консервов, морепродуктов, духов, кормов для животных и даже велосипедов.

«В суд направлено 35 исков о прекращении противоправных действий в отношении неопределенного круга потребителей, которые находятся на рассмотрении», — отметили в региональном ведомстве. 

Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
Роспотребнадзор магазины проверки
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 9 апреля: мокрый снег, гололедица и ветер

сегодня

107

1581

3

Жизнь Тулы и области
Владимир Путин наградил гендиректора «​​​​​​​Тулагорводоканала»

сегодня

78

2227

-33

Жизнь Тулы и области
Самокатчики в Туле: за и против

вчера

164

5874

-8

Жизнь Тулы и области
Как сделать тот самый омлет и что вообще едят дети в школьных столовых: лучшие тульские повара раскрыли секреты

сегодня

33

2570

4

