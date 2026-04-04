  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  Миляев рассказал историю первых дошкольных учреждений Тульской области - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Миляев рассказал историю первых дошкольных учреждений Тульской области

2026 год объявлен министерством просвещения РФ Годом дошкольного образования.

Губернатор Дмитрий Миляев опубликовал в своём канале в Дзен статью, посвященную созданию в нашем регионе первых дошкольных учреждений. 

– 25 октября 1872 года в «Тульских губернских ведомостях» было опубликовано объявление Елизаветы Павловны Смидович об открытии с 1 ноября детского сада для детей 3-7 лет в её собственном доме на Большой Дворянской улице. Это заведение вошло в историю как один из первых в стране бесплатных детских садов, – рассказал глава региона.

Сегодня Тульская область остаётся в лидерах в сфере дошкольного образования: наш регион – один из первых, где с 2020 года обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Все, кто решил отдать ребенка в детский сад, получат в нём место.

Этого удалось добиться, в том числе, благодаря строительству новых детских садов: с 2019 по 2024 год построено 25 зданий на 2980 мест, в прошлом году появилось еще два детских сада на 315 мест.

Полностью материал можно прочитать здесь.

Напомним, недавно Дмитрий Миляев завел канал в Дзене, где уже рассказал о поддержке участников СВО, развитии демографии, туризма и промышленности. Подписывайтесь!

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
4 апреля, в 11:25 −6
Другие статьи по темам
Событие
губернатор Тульской области Дмитрий Миляев канал в Дзен
Место
Тульская область
Жизнь Тулы и области
Погода 5 апреля: в Туле пасмурно и ветрено

вчера

264

3758

3

Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев: «В Тульской области построим фиджитал-центр, ледовую арену и зал единоборств»

вчера

39

840

-7

Дежурная часть
В Туле автомобиль «родил» покрышку

вчера

33

1420

0

Спорт
«Арсенал» дома проиграл «Факелу»: фоторепортаж Myslo 

вчера

29

4181

2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На один день вход в музей Демидовых станет бесплатным для всех
На один день вход в музей Демидовых станет бесплатным для всех
Замурованная жена и пернатые с мужским смехом: птичьи истории из тульского экзотариума
Замурованная жена и пернатые с мужским смехом: птичьи истории из тульского экзотариума

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.