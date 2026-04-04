Миляев рассказал историю первых дошкольных учреждений Тульской области

Губернатор Дмитрий Миляев опубликовал в своём канале в Дзен статью, посвященную созданию в нашем регионе первых дошкольных учреждений.

– 25 октября 1872 года в «Тульских губернских ведомостях» было опубликовано объявление Елизаветы Павловны Смидович об открытии с 1 ноября детского сада для детей 3-7 лет в её собственном доме на Большой Дворянской улице. Это заведение вошло в историю как один из первых в стране бесплатных детских садов, – рассказал глава региона.

Сегодня Тульская область остаётся в лидерах в сфере дошкольного образования: наш регион – один из первых, где с 2020 года обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Все, кто решил отдать ребенка в детский сад, получат в нём место.

Этого удалось добиться, в том числе, благодаря строительству новых детских садов: с 2019 по 2024 год построено 25 зданий на 2980 мест, в прошлом году появилось еще два детских сада на 315 мест.

Полностью материал можно прочитать здесь.

