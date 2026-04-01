Замурованная жена и пернатые с мужским смехом: птичьи истории из тульского экзотариума

Эксперт тульского экзотариума Александр Анофриев провел экскурсию по пернатым обителям и рассказал секреты из их жизни.

Фото Ирины Игнатьевой, Елены Шаньшиной и пресс-службы тульского экзотариума.

1 апреля помимо Дня смеха отмечали еще и Международный день птиц. В тульском экзотариуме живет более 100 самых необычных пташек, представителей самых разных точек планеты.

Экскурсию по всем пернатым обитателям новой экспозиции экзотариума нам провел эксперт Александр Анофриев.



Саша — заядлый любитель природы: учёный, натуралист, администратор сообщества Nature Science. Он путешествовал по всему миру и видел экзотических животных в их естественной среде — Саша точно сможет вас удивить!

Крокодилы — это птицы?

Александр рассказал необычный факт. Оказывается, день птиц и крокодилов тоже касается! Дело в том, что крокодилы — ближайшие из ныне живущих родственников птиц. Согласно исследованиям, у чешуйчатых и пернатых был какой-то общий предок:

— Одни «захотели» быть быстрыми и начали летать. А одни решили: «А мы будем медленными, зато мы будем есть раз в месяц — и нам хватит».

Дело в том, что кайманы, действительно, могут есть всего раз в месяц, а потом все оставшееся время переваривают пищу. Крокодила в тульском экзотариуме кормят раз в две недели специально обученные киперы.







Он сыт и доволен и мирно соседствует с большим количеством рыб.

— Он их не ест, потому что это не мясо. Ему не интересно — он же знает: раз в две недели его придут и сытно накормят говядиной и треской. А что ему эта рыбка — тощая и костлявая, — смеется Саша.

Пернатые няньки

В экзотариуме живут маленькие изящные пташки амадины. Их здесь несколько видов: серенькие зебровые и яркие желтенькие. Японские амадины считаются особенно редким видом птиц.





Александр рассказал, что амадины — прирожденные родители:

— Японские амадины интересны тем, что они высиживают любые яйца, которые им подложишь. Это идеальные родители. Когда у нас появляется редкий вид, сложный в размножении, и, допустим, самка откладывает яйца, но бросает их, мы подкладываем яйца именно под «японцев». Они «донашивают», высиживают.





Если у каких-то птичек возникают проблемы с высиживанием яиц, амадины приходят на помощь.

Замурованные птенцы

Еще одни обитатели тульского экзотариума крупные красавчики — лусонские носороги. В просторной клетке живет семейная пара: со светлым оперением — самец, а с черным — самка. Самочки в природе всегда непримечательны, чтобы маскироваться в окружающей среде и защищать птенцов.







У птиц-носорогов интересный семейный уклад. Они высиживают яйца и выращивают птенцов в замурованном гнезде.

— Когда приходит пора откладывать яйца, самец с самкой носорога закрывают дупло. Самка остаётся внутри, а самец замуровывает её до конца. Остается лишь маленькое отверстие — куда птица может просунуть клюв, чтобы передать внутрь еду. Кормилец приносит «передачки» потомству и супруге до сорока раз на дню, — рассказал Александр.





Для семейной пары и в клетке оборудовали специальное дупло, но оно им не понравилось — птицы потихоньку замуровывают пространство под бревном в углу.

Тульские попугаи

На втором этаже экзотариума живет колоритная парочка разновидовых попугаев.







Самка — индийский кольчатый попугай, а самец покрупнее — венесуэльский амазон.







У птиц настоящая межвидовая любовь, и чужаков в свою клетку эти ребята не принимают:

— Венесуэльского амазона мы его называем венесуэльским будильником. Если он кричит, его слышно на весь экзотариум даже через толстое стекло, — рассказал Александр. — Индийские кольчатые попугаи — распространённый вид. Эти птицы могут адаптироваться к любому климату и живут даже в Англии. Говорят, у нас на юге России появились такие попугаи. И если будет продолжаться потепление климата, то и в Туле тоже скоро обживутся! — смеется Александр.

Смеющиеся горлицы

Эти птички свободно летают по экзотариуму без клеток и людей не боятся:

— Смеющимися их назвали за их крик. Когда самец призывает самку, он издает крик, похожий на человеческий смех, — сказал Александр.





Всего горлиц в тульском экзотариуме семь. Для них обустроили специальные большие искусственные деревья с гнездами.



