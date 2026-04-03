  На один день вход в музей Демидовых станет бесплатным для всех - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
На один день вход в музей Демидовых станет бесплатным для всех

Акция приурочена ко дню рождения Никиты Демидова.

На один день вход в музей Демидовых станет бесплатным для всех

В воскресенье, 5 апреля, исполняется 370 лет со дня рождения знаменитого промышленника и оружейника Никиты Демидова. В честь этого события вход в Историко-мемориальный музей Демидовых (Тула, ул. Демидовская, д. 9) будет свободным для всех.

В этот же день состоится презентация выставки шедевров каслинских мастеров из фондов Тульского музейного объединения. Раритеты экспонируются впервые. На выставке представлены подлинные образцы каслинского литья: разнообразные элементы декора, предметы интерьера, кабинетная скульптура.

Также посетители смогут поучаствовать в мастер-классе «Красота чугуна и металла» по изготовлению брелока и открытки. Участие бесплатное, материалы и инструменты предоставляются. Количество мест ограничено, нужна предварительная запись по телефону: 8(4872)39-37-74.

В 13.00 начнется торжественное мероприятие с возложением цветов у памятника Демидову. В 14.00 состоится открытие стенда у камня «Первый  Демидовский завод», установленного на Демидовской плотине, д. 13. Посетить музей и принять участие в торжественном событии в этот день смогут все желающие.

4 апреля, в 12:22 +2
Другие статьи по темам
Событие
музей Демидовых юбилей праздник памятная дата экскурсия
Место
Тула
Жизнь Тулы и области
Погода 5 апреля: в Туле пасмурно и ветрено

вчера

264

3676

3

Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев: «В Тульской области построим фиджитал-центр, ледовую арену и зал единоборств»

вчера

39

830

-7

Дежурная часть
В Туле автомобиль «родил» покрышку

вчера

33

1400

0

Спорт
«Арсенал» дома проиграл «Факелу»: фоторепортаж Myslo 

вчера

29

4170

2

127 млн рублей взыскали с алиментщиков в Тульской области за первый квартал 2026 года
127 млн рублей взыскали с алиментщиков в Тульской области за первый квартал 2026 года
Миляев рассказал историю первых дошкольных учреждений Тульской области
Миляев рассказал историю первых дошкольных учреждений Тульской области

