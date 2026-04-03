На один день вход в музей Демидовых станет бесплатным для всех

В воскресенье, 5 апреля, исполняется 370 лет со дня рождения знаменитого промышленника и оружейника Никиты Демидова. В честь этого события вход в Историко-мемориальный музей Демидовых (Тула, ул. Демидовская, д. 9) будет свободным для всех.

В этот же день состоится презентация выставки шедевров каслинских мастеров из фондов Тульского музейного объединения. Раритеты экспонируются впервые. На выставке представлены подлинные образцы каслинского литья: разнообразные элементы декора, предметы интерьера, кабинетная скульптура.

Также посетители смогут поучаствовать в мастер-классе «Красота чугуна и металла» по изготовлению брелока и открытки. Участие бесплатное, материалы и инструменты предоставляются. Количество мест ограничено, нужна предварительная запись по телефону: 8(4872)39-37-74.

В 13.00 начнется торжественное мероприятие с возложением цветов у памятника Демидову. В 14.00 состоится открытие стенда у камня «Первый Демидовский завод», установленного на Демидовской плотине, д. 13. Посетить музей и принять участие в торжественном событии в этот день смогут все желающие.