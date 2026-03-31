В Тульской области упростили получение инвалидных колясок и протезов

В Тульской области активно развивается система обеспечения людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации (ТСР). За 2025 год жители области подали более 45 тысяч заявлений на получение таких изделий.

Почти 31 тысяча заявлений была подана с помощью электронного сертификата. Это современный и удобный способ получения ТСР.

Работает это так: государство зачисляет деньги на специальную карту «Мир», и человек может сам выбрать нужное изделие в одной из 52 точек продаж, работающих в регионе. В сети государственных аптек «Фармация» по такому сертификату можно купить все необходимое: от костылей и тростей до инвалидных колясок и кресел-стульев с санитарным оснащением.

Аптечная сеть подключилась к обеспечению жителей не только по электронным сертификатам, но и напрямую по государственным контрактам. Например, уже заключен контракт на обеспечение 200 людей с инвалидностью экзопротезами молочной железы.