новости
новости
В трёх районах Тульской области из-за паводка ограничили движение транспорта

Проезд будет невозможен до окончания подъема воды и завершения восстановительных работ.

В трёх районах Тульской области из-за паводка ограничили движение транспорта

Движение на нескольких участках в Ефремовском, Одоевском и Воловском округах временно закрыто из-за подъема уровня воды.

Ефремовский муниципальный округ:

  • Подъездная дорога к низководному мосту через р. Красивая Меча у н. п. Вязово. На месте выставлены соответствующие запрещающие знаки.

Одоевский район:

  • Мост через р. Упа у н. п. Павловское на автодороге от а/д «Одоев – Щёкино» до с. Павловское – д. Мишенское.

Воловский муниципальный округ:

  • участок с водопропускной трубой через р. Турдей в районе н. п. Письменка.
  • участок с водопропускной трубой через р. Красивая Меча в районе н. п. Теряевка.
  • участок с водопропускной трубой через р. Турдей в районе н. п. Заречье.

вчера, в 21:21 +1
паводок 2026 подтопление мостов ограничение движения
Тульская область
Какие дома Тулы останутся без электричества 1 апреля
Какие дома Тулы останутся без электричества 1 апреля
В результате инвестиционной аферы тульская фирма осталась без 18 млн рублей
В результате инвестиционной аферы тульская фирма осталась без 18 млн рублей

