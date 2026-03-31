В трёх районах Тульской области из-за паводка ограничили движение транспорта

Движение на нескольких участках в Ефремовском, Одоевском и Воловском округах временно закрыто из-за подъема уровня воды.
Ефремовский муниципальный округ:
- Подъездная дорога к низководному мосту через р. Красивая Меча у н. п. Вязово. На месте выставлены соответствующие запрещающие знаки.
Одоевский район:
- Мост через р. Упа у н. п. Павловское на автодороге от а/д «Одоев – Щёкино» до с. Павловское – д. Мишенское.
Воловский муниципальный округ:
- участок с водопропускной трубой через р. Турдей в районе н. п. Письменка.
- участок с водопропускной трубой через р. Красивая Меча в районе н. п. Теряевка.
- участок с водопропускной трубой через р. Турдей в районе н. п. Заречье.