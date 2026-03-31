В результате инвестиционной аферы тульская фирма осталась без 18 млн рублей

Мошенничество было выявлено в результате прокурорской проверки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото из архива Myslo.

Прокуратура Ленинского района Тульской области провела проверку по обращению ООО «КЕДР» по факту нарушения другим юрлицом обязательств по инвестиционному договору.

Между двумя организациями был заключен инвестиционный договор об организации системы централизованного холодного водоснабжения и подведения к ней строящихся многоквартирных домов. В качестве оплаты услуг коммерческая организация обязалась передать ООО «КЕДР» несколько квартир или сумму денег, эквивалентную их стоимости.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, представители фирмы путем обмана и злоупотребления доверием, не имея намерения исполнять условия соглашения, незаконно распорядились квартирами и передали их посторонним лицам. Деньги ООО «КЕДР» тоже не получило. Сумма ущерба превысила 18 млн рублей.

Материалы проверки направлены в следственный орган для возбуждения уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности».

сегодня, в 20:50
