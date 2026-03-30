«Была уверена, что здесь безопасно»: тулячку пытались развести через МАХ от имени руководства «Точмаш»

Пользователи столкнулись с новой схемой обмана.

В редакцию обратилась тулячка Елена и рассказала о попытке мошенничества через мессенджер МАХ.

По её словам, сначала неизвестный написал ей в приложении и попытался выманить личные данные по стандартной схеме.

Елена обратилась в службу поддержки мессенджера МАХ, однако вместо подробных разъяснений получила автоматический ответ с рекомендацией просто заблокировать собеседника и не передавать никому коды входа.

На этом история не закончилась. Спустя некоторое время злоумышленники уже позвонили ей через тот же мессенджер и продолжили попытки обмана. Женщину особенно насторожило, что звонивший каким-то образом владел её персональными данными, привязанными к номеру телефона.

— Я была уверена, что МАХ — это максимально безопасный сервис, тем более с учётом интеграции с госуслугами. Но оказалось, что и здесь можно столкнуться с мошенниками. Сначала написали, потом начали звонить, причём человек уже знал часть моих данных — это было действительно тревожно, — рассказала Елена.

– Честно сказать, я так и не поняла откуда была взята информация обо мне, так как банковские карты привязаны к другому номеру телефона. А на момент работы на данном предприятии (более 30 лет назад) у меня даже фамилия была другая, да и телефоны тогда были с дисками...

 

А вы сталкивались с обманом в новом мессенджере? Пишите истории в комментариях!

сегодня, в 15:44 +8
