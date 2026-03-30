В Тульской области совершенствуют систему обеспечения льготными лекарствами

Эта тема обсуждалась на оперативном совещании в региональном правительстве.

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Более 130 тысяч жителей Тульской области получают льготные лекарства. В прошлом году было обслужено порядка 1,9 млн рецептов. Работает 71 пункт выдачи медикаментов. 

При отсутствии препарата в аптеке рецепт ставится на отсроченное обслуживание, максимальный срок которого составляет 10 рабочих дней. Благодаря объединению аптечной сети «Фармация» и областного аптечного склада препараты выдаются в более короткие сроки – от 1 до 5 дней. О поступлении лекарства пациенту сообщает робот автоматическим звонком.

Ожидается, что к концу года срок отсроченного обслуживания рецептов сократится до 1-3 рабочих дней. При возникновении вопросов по льготным лекарствам пациент может обратиться к лечащему врачу или на горячую линию регионального минздрава: 8(800)444-40-03.

Также можно направить сообщение в чат-боте «Мое здоровье» в мессенджере МАХ или через виджет «Мое здоровье» на сайте Минздрава или портала «Доктор71».

Жители отдаленных населенных пунктов могут купить лекарства в ближайшем ФАПе. С помощью цифровых сервисов можно заказать и оплатить препараты на сайте ГБУ ТО «Фармация» или с помощью QR-кода, размещенного в ФАПах. Это позволяет жителям заранее забронировать нужное лекарство.

