Туляки смогут сообщать об открытых люках через чат-бот

На рабочем совещании под председательством губернатора Дмитрия Миляева обсудили работу по обеспечению безопасности колодцев.

В конце прошлого года в Тульской области прошел месячник «Люк». Состоялась внеплановая проверка состояния водопроводных и канализационных колодцев. Было выявлено 129 нарушений. С 1 января по 15 марта по этой теме поступило 247 обращений от жителей. Все они находятся на контроле министерства энергетики.

В мессенджере MAX работает чат-бот «Арсенал услуг 71». До конца недели на главный экран будет добавлена отдельная категория «Открытый и поврежденный люк». Любой житель региона сможет сделать фотографию дефекта люка и передать геопозицию.

Затем заявка на устранение проблемы будет автоматически передана исполнителю для устранения. Также соответствующая категория появится на портале «Открытый регион 71».