Ко Дню города в Заречье появится новый сквер

Площадь общественного пространства составит около 6000 кв. м.

Главе администрации Тулы Илье Беспалову представили проект благоустройства сквера на пересечении улиц Луначарского и Литейной. По его поручению был разработан дизайн-проект и подготовлена сметная документация.

Она предусматривает устройство плиточного, бесшовного резинового и асфальтового покрытия и освещения; установку детского игрового комплекса, зоны воркаута, встраиваемого батута, качелей, лавок и урн.

Также в сквере проведут озеленение — высадят кизильник, пузыреплодник, спирея, барбарис, сирень, можжевельник, клены, липы и ели. Планируется организовать видеонаблюдение. Илья Беспалов поручил обеспечить в сквере доступ к беспроводному интернету. Пешеходные дорожки будут проложены как по периметру, так и на привычных для местных жителей маршрутах.

Новое общественное пространство должно быть обустроено ко Дню города. Илья Беспалов предложил обсудить название будущего сквера в Заречье с жителями.