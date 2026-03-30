Паводок, дело «Долиной» и гренки: самые популярные новости прошедшей недели

А чем неделя запомнилась вам?

паводок

Самая динамичная и популярная тема сейчас — весенний разлив рек. На сегодняшний момент в Тульской области для движения закрыты уже 9 мостов, вода продолжает прибывать, пик еще не пройден.

Следить за новостями по паводку вы можете в нашем сюжете.

реорганизация 6×6

В регионе реорганизуют 6 больниц и 6 налоговых. Эти новости также стали одними из самых популярных за прошлую неделю.

6 районных больниц присоединят к более крупным медучреждениям. Тепло-Огаревская станет частью Щекинской районной больницы, Куркинская ЦРБ войдёт в состав Ефремовской, Ясногорская и Заокская больницы присоединятся к Алексинской РБ. В Туле городская больница № 3 станет структурным подразделением больницы скорой медицинской помощи им. Ваныкина, а Ленинская районная больница войдет в состав горбольницы № 11. Подробности здесь

6 районных налоговых закроются уже с 1 апреля: в Ленинском поселке, Щекино, Суворове, Ефремове, Алексине, Веневе. Адреса уже неработающих отделений и инструкцию о том, где теперь получать услуги, читайте здесь.
 

дело «долиной»

Суд поставил точку в громком деле о купле-продаже квартиры, которое туляки запомнили как дело «тульской Долиной». 

В 2025 годе 68-летняя Людмила К. продала молодой семье Штерн «однушку» на ул. Н. Руднева почти за 3 млн рублей, а потом потребовала жилье назад. Денег вернуть не обещала: она якобы перевела их мошенникам.

Пенсионерка подала иск в суд, просила вернуть ей жилье, ссылаясь на свое невменяемое состояние. Людмилу К. направили на психиатрическую экспертизу. 

«Экспертиза показала, что на момент сделки она была полностью здорова. Суд отказал ей в иске, а меня с мужем признал добросовестными покупателями», — рассказала Myslo Мария Штерн.

 

мощная авария из-за ржд

Половину города оставили без воды сотрудники РЖД, которые проводили несанкционированные земляные работы и повредили трубу.

Мощная авария на водоводе произошла вечером 25 марта. Вся южная часть Тулы была обезвожена всю ночь, и следующий день. Администрация организовала раздачу воды.

губернаторские гренки

Губернатор неожиданно записал и выложил в МАХ видео с ностальгией по детству. И поделился рецептом

Рецепт прост: стакан молока, два яйца, батон нарезать кусочками и обмакнуть в яично-молочную смесь. Жарить до корочки.

«Быстро, вкусно и бесплатная идея для наших кофеен и бистро», — сказал Миляев.

И кофейня не заставила себя ждать. В волну «греночного» хайпа бросилась с головой кофейня «Анш»: у нее появились в меню «губернаторские гренки». Так мы стали свидетелями рождения еще одного гастрономического бренды Тулы.

 

суд с кмз

Перевооружение доменной печи на тульском КМЗ обернулось судом для предприятия. Рассказали о том, как металлурги судились в арбитраже с «Днепрогидромаш». 

Завершился судебный спор между АО «Косогорский металлургический завод» (КМЗ) и ПАО «Днепрогидромаш». Причиной разбирательства стал конфликт вокруг технического перевооружения доменной печи № 2. Подробности здесь.

 

А какие события недели запомнились вам? Пишите в комментарих!

сегодня, в 08:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
новости недели
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 30 марта: почти майский день!

сегодня

92

971

5

Жизнь Тулы и области
Паводок, дело «Долиной» и гренки: самые популярные новости прошедшей недели

сегодня

12

529

1

Жизнь Тулы и области
С начала марта туляки завалили губернатора жалобами на отключение воды

сегодня

12

602

1

Спорт
«Арсенал» выиграл 3:1 в домашней игре с саратовским «Соколом»

вчера

46

1859

0

