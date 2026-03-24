Перевооружение доменной печи на тульском КМЗ обернулось судом для предприятия

Завершился судебный спор между АО «Косогорский металлургический завод» (КМЗ) и ПАО «Днепрогидромаш». Причиной разбирательства стал конфликт вокруг технического перевооружения доменной печи № 2.

Стороны заключили договор на разработку проектной документации в 2021 году. Общая стоимость работ составляла 80,5 млн рублей. Завод перевел подрядчику аванс в размере 31 млн рублей, пишет «Тульская пресса».

«Днепрогидромаш» настаивал на том, что выполнил работы на 45,5 млн рублей, и требовал взыскать с завода оставшиеся 14,5 млн рублей. Металлурги в ответ подали встречный иск, указав, что документация сдана не полностью, часть материалов оказалась в формате, не пригодном для строительства, а сроки выполнения работ были нарушены.

Суд поддержал позицию КМЗ. Как выяснилось, присланная по электронной почте документация либо не открывалась, либо была представлена в ненадлежащем формате. Ключевые чертежи в формате dwg, необходимые для дальнейшего проектирования и строительства, так и не поступили. В связи с этим суд признал выполненные работы не имеющими потребительской ценности — без полноценной документации продолжить модернизацию печи невозможно.

Завод в одностороннем порядке расторг договор. Согласно решению арбитража, подрядчик обязан вернуть неотработанный аванс (почти 31 млн рублей), а также выплатить неустойку за просрочку (7,3 млн рублей) и компенсировать судебные издержки. Общая сумма взыскания превысила 38 млн рублей.

В удовлетворении первоначального иска «Днепрогидромаша» отказано. На данный момент решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.