Перевооружение доменной печи на тульском КМЗ обернулось судом для предприятия

Арбитражный суд обязал «Днепрогидромаш» вернуть 38 млн рублей тульскому КМЗ за непригодную документацию.

Фото Алексея Пирязева.

Завершился судебный спор между АО «Косогорский металлургический завод» (КМЗ) и ПАО «Днепрогидромаш». Причиной разбирательства стал конфликт вокруг технического перевооружения доменной печи № 2.

Стороны заключили договор на разработку проектной документации в 2021 году. Общая стоимость работ составляла 80,5 млн рублей. Завод перевел подрядчику аванс в размере 31 млн рублей, пишет «Тульская пресса». 

«Днепрогидромаш» настаивал на том, что выполнил работы на 45,5 млн рублей, и требовал взыскать с завода оставшиеся 14,5 млн рублей. Металлурги в ответ подали встречный иск, указав, что документация сдана не полностью, часть материалов оказалась в формате, не пригодном для строительства, а сроки выполнения работ были нарушены.

Суд поддержал позицию КМЗ. Как выяснилось, присланная по электронной почте документация либо не открывалась, либо была представлена в ненадлежащем формате. Ключевые чертежи в формате dwg, необходимые для дальнейшего проектирования и строительства, так и не поступили. В связи с этим суд признал выполненные работы не имеющими потребительской ценности — без полноценной документации продолжить модернизацию печи невозможно.

Завод в одностороннем порядке расторг договор. Согласно решению арбитража, подрядчик обязан вернуть неотработанный аванс (почти 31 млн рублей), а также выплатить неустойку за просрочку (7,3 млн рублей) и компенсировать судебные издержки. Общая сумма взыскания превысила 38 млн рублей.

В удовлетворении первоначального иска «Днепрогидромаша» отказано. На данный момент решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

