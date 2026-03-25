Тулагорводоканал: Причиной коммунальной аварии в Туле стали несогласованные работы РЖД

Фото из архива Myslo.

Авария на магистральном водопроводе в Привокзальном районе Тулы произошла из-за несогласованных действий ремонтного подразделения РЖД. Работники проводили земляные работы по адресу Китаевский проезд, дом 4, не вызвав представителей Тулагорводоканала.

В результате был повреждён стальной водовод диаметром 700 мм, что привело к прекращению водоснабжения в Советском, Центральном и Привокзальном районах.

Вода отсутствовала с 22.00 24 марта до 8.00 25 марта.

В Тулагорводоканале подчеркнули, что после запуска системы возможно временное ухудшение качества воды. Ведутся работы по промывке сетей.