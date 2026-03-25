  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тулагорводоканал: Причиной коммунальной аварии в Туле стали несогласованные работы РЖД - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Тулагорводоканал: Причиной коммунальной аварии в Туле стали несогласованные работы РЖД

На участке ведутся работы по промывке сетей.

Фото из архива Myslo.

Авария на магистральном водопроводе в Привокзальном районе Тулы произошла из-за несогласованных действий ремонтного подразделения РЖД. Работники проводили земляные работы по адресу Китаевский проезд, дом 4, не вызвав представителей Тулагорводоканала.

В результате был повреждён стальной водовод диаметром 700 мм, что привело к прекращению водоснабжения в Советском, Центральном и Привокзальном районах.

Вода отсутствовала с 22.00 24 марта до 8.00 25 марта. 

В Тулагорводоканале подчеркнули, что после запуска системы возможно временное ухудшение качества воды. Ведутся работы по промывке сетей.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 09:25 +2
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
Авария на водоводе РЖД
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 25 марта: умеренный ветер и без осадков

сегодня

85

843

4

Жизнь Тулы и области
На Масловско-Песоченском водозаборе в Туле произошла крупная авария

сегодня

42

8299

1

Жизнь Тулы и области
Многожёнство, разводы и «шампанское на палубе»: как тульские политики обсуждали семейное счастье

сегодня

30

1491

-5

Жизнь Тулы и области
Какие дома Тулы останутся без электричества 25 марта

вчера

52

2179

1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Минцифры опровергли фейк об отключении домашнего интернета
В Минцифры опровергли фейк об отключении домашнего интернета
Дмитрий Миляев обсудил с тулячками развитие женского бизнеса
Дмитрий Миляев обсудил с тулячками развитие женского бизнеса

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.