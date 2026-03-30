До 10 тысяч рублей на руки: в Тульской области разрешили снимать остаток маткапитала

В Тульском регионе семьи с детьми получили возможность забрать остаток средств материнского капитала в виде единовременной выплаты. Главное условие — сумма на счете не должна превышать 10 000 рублей.

Уточняется, что выплата не зависит от возраста ребенка, материального положения и имущества семьи. Вам выплатят ровно ту сумму, которая фактически осталась на сертификате в день подачи заявления.

Подать заявление можно тремя способами:

через портал Госуслуг.

в клиентской службе Социального фонда России (СФР).

в ближайшем МФЦ.

Заявление рассмотрят в течение 5 рабочих дней. После одобрения деньги поступят на ваш банковский счёт также в течение 5 рабочих дней.

Посмотреть точную сумму можно в личном кабинете на портале Госуслуг (в выписке по материнскому капиталу). Если такой возможности нет, информацию предоставят в любой клиентской службе ОСФР.

