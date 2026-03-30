Миляев поручил создать резерв люков: «Хочу посмотреть, у кого сколько их в запасе»

До конца недели в «Арсенале услуг» появится отдельная категория для этой проблемы.

Фото правительства Тульской области.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев потребовал от глав администраций и ресурсоснабжающих организаций создать резервный фонд канализационных люков. Поводом стали сотни обращений от жителей региона по поводу открытых колодцев.

На совещании Миляев подчеркнул, что проблема открытых люков — это прежде всего вопрос безопасности жителей. Он отметил, что из 247 обращений большая часть поступила из Тулы, и потребовал от ответственных лиц более серьезного подхода к решению этого вопроса.

«Дайте мне аналитику ещё по этим обращениям. Хочу посмотреть, у кого сколько там этих самых люков. С датами только укажите и какой статус на текущий момент времени. Тогда мы поймем, насколько мы хорошо работаем, либо просто мы рассказываем друг другу вот здесь вот басни, которые в средствах массовой информации могут звучать хорошо», — подчеркнул глава региона.

Он также отметил, что поиск владельца часто занимает слишком много времени, а действовать нужно оперативно и предложил изменить привычный алгоритм.

«У нас принцип такой, что если вот нет провала кольца и чего-то такого, где надо капитально ремонтировать, мы просто берём, ставим люк свой, а потом уже разбираемся.Я ровно об этом и говорю. Ну то есть вот, коллеги, как-то так надо построить работу», - заключил Дмитрий Миляев.

В декабре 2025 года в регионе уже проводился месячник «Люк», в ходе которого выявили и устранили 129 нарушений.

После схода снега пройдет повторный рейд в рамках Месячника чистоты. Проверять будут не только водопроводные и канализационные, но и ливневые колодцы, а также объекты связи.

Для жителей будет разработан специальный чат-бот для оперативной передачи фото и координат открытых люков. Также до конца недели в приложении «Арсенал услуг 71» появится отдельная категория «Открытый и повреждённый люк». Заявка будет автоматически передаваться исполнителю.