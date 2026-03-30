В Туле силовики задержали криминальных курьеров: аферисты выманили у фермера 50 млн рублей 

В Туле сотрудники УФСБ и УМВД задержали подозреваемых в мошенничестве. Курьеры-мошенники должны были забрать у жертвы 50 миллионов рублей.

По предварительным данным, 53-летнему фермеру из Куркинского района некоторое время назад позвонили неизвестные. Представились правоохранителями и обвинили мужчину в финансировании террористов. Для освобождения от ответственности ему необходимо было отдать курьерам мошенников все накопления — 50 миллионов рублей.

Уже после сбора средств, фермер понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию и ФСБ. Договорился о встрече с курьерами на парковке ТЦ — тех задержали сразу после передачи денег. Пособниками мошенников оказались 24-летний москвич и его 21-летняя знакомая из Домодедово.

«Как выяснилось, злоумышленники откликнулись на предложение неизвестных лиц о подработке, поступившее через Интернет. По указанию анонимного куратора они прибыли в Тулу, где встретились с потерпевшим и попытались завладеть его сбережениями, но сделать это им не позволили правоохранители», — добавили в пресс-службе регионального МВД.

По данному факту в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело. Молодому человеку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его знакомой — в виде домашнего ареста.