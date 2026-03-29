На первый городской субботник вышли более 7000 туляков

Об этом сообщила пресс-служба администрации Тулы.

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В субботу, 28 марта, жители наводили порядок в местах массового пребывания людей, на территориях, прилегающих к школам, на магистральных и второстепенных улицах.

Уборка велась в скверах «Кировский», «Левша», «Болдинский», в общественном пространстве на пересечении ул. Ф. Смирнова и Красноармейского проспекта и др. Сухие деревья удаляли на ул. Октябрьской, Вересаева, Советской, Красноармейском проспекте. 

Проводилось благоустройство воинских захоронений на территории городских кладбищ № 1 и 2.  Во время субботника было убрано более 300 тысяч квадратных метров территорий. Расчищены 224 контейнерные площадки, кронировано 2 дерева, удалено – 24. Вывезено 692 кубометра смета, веток и мусора. В работах были задействованы 78 единиц техники.

