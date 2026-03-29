Автобус сгорел на трассе М-2 в Тульской области

Пожар произошел вчера, 28 марта, на 242-м километре трассы М-2 в Плавском районе. Как сообщили в ГУ МЧС по Тульской области, возгорание в автобусе тушили 7 огнеборцев и 3 единицы техники от МЧС России. Пострадавших нет.