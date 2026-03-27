Дело о подпольных табачных фабриках в Тульской области направили в суд: изъята партия на 21 млн рублей

Трое фигурантов, включая сыновей организатора, объявлены в международный розыск.

Фото УМВД по Тульской области.

Следователи СУ УМВД России по Туле завершили расследование уголовного дела в отношении 23 участников организованной группы. Они обвиняются в незаконном производстве и обороте табачной продукции.

По версии следствия, местный предприниматель вместе с двумя сыновьями и знакомым организовал подпольные цеха в Тульской области. Оборудование было частично похищено с легальных фабрик, частично закуплено в интернете.

В ходе обысков полиция и следователи обнаружили и ликвидировали несколько точек производства и хранения в Туле (Привокзальный округ), Алексине и Большой Туле.

Всего силовики изъяли более 152 тысяч пачек сигарет (как без маркировки, так и с поддельными акцизами), около 12 тонн табачного сырья и 1,5 миллиона поддельных акцизных марок. Общая стоимость изъятого превысила 21 миллион рублей. Уточняется, что на производстве работали 11 иностранных граждан. 

89 томов уголовного дела направлены в суд. Часть обвиняемых находится под стражей, трое фигурантов, включая сыновей организатора, объявлены в международный розыск.

Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
табачная продукция суд УМВД России по Тульской области
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 27 марта: до +10, возможен дождь

сегодня

130

1379

3

Жизнь Тулы и области
Тулячек зовут на кастинг фестиваля красоты и таланта «Краса России Тула — 2026»

сегодня

69

1128

-3

Жизнь Тулы и области
ФНС закрывает шесть отделений Тульской области: как теперь получать услуги

сегодня

59

2221

0

Дежурная часть
В Туле пенсионерка прописала у себя 18 мигрантов

сегодня

31

644

1

