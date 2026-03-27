«Объект сложный, но реконструкция идет по графику»: Беспалов о ходе работ на Орловском путепроводе

Фото Юлии Королевой и Владимира Сундукова.

Тулы Илья Беспалов рассказал о ходе масштабной реконструкции Орловского путепровода. По его словам, работы ведутся в соответствии с планом, отставаний от графика нет.

Он отметил, что объект очень сложный из-за большого количества инженерных сетей (газ, тепло, электрокабели), проходящих по нему. Администрации пришлось проводить многочисленные совещания с ресурсоснабжающими организациями и находить нестандартные решения для переноса коммуникаций. Это позволило сохранить темп работ.

«Все идет пока по плану, отставания от графика мы не видим. Осенью будем доделывать второй этап для того, чтобы запустить трамвайное движение и окончательно сдать этот объект», — сообщил глава администрации.

Илья Беспалов озвучил ключевые моменты объекта:

Стоимость объекта — более 750 млн рублей.

Сроки. Реконструкция разбита на два этапа. Первый завершили в прошлом году, второй должен быть окончен в текущем.

Трамваи. Чтобы не прерывать движение транспорта, пока путепровод закрыт, пустили трамвай-челнок до Могилёвского сквера. Одновременно ремонтируют трамвайные пути до посёлка Менделеевского.

Напомним, ранее подрядчик рассказал, что объект готов на 40-50%. Планируется, что мост прослужит 30-50 лет.