Велодорожку на Красноармейском проспекте в Туле обновят в 2026 году

Работы синхронизируют с комплексным ремонтом проспекта по нацпроекту.

В ходе заседания рабочей группы по развитию велотранспорта под председательством Александра Рема были утверждены планы по реконструкции велоинфраструктуры на Красноармейском проспекте.

Активисты просили сохранить старую велодорожку и продлить ее до вокзала. В администрации пояснили, что вариант с плиточным покрытием не подходит, поэтому дорожку сделают заново.

«Частично мы учли ваши пожелания. Но оставить велодорожку в том виде, в котором она существует, мы не можем, так как она расчерчена на тротуарной плитке», — приводит слова главы администрации Тулы Ильи Беспалова «Тульская пресса».

Илья Беспалов сообщил, что на четной стороне от ул. Советской до ул. Ф. Смирнова появится асфальтированная полоса шириной 2,5 метра. Она будет примыкать к тротуару без разделительных барьеров.

Новый объект станет частью веломаршрута «Лев Толстой». Напомним, сейчас проектируется его третий этап (Косая Гора — Ясная Поляна), а второй этап уже находится в активной стадии строительства.

сегодня, в 16:56
