Квитанции онлайн, лекарства на почте: тулякам рассказали, что изменится в работе Почты России

Отделения хотят сделать еще более современными.

Фото Алексея Пирязева.

Министерство цифрового развития РФ подготовило законопроект, который кардинально изменит работу почтовых отделений. В документе прописаны новые сервисы, которые сделают Почту России более современной и удобной.

Вот главные изменения:

  • Квитанции за ЖКУ уйдут в онлайн. Платёжки будут по умолчанию приходить в личный кабинет на Госуслугах. Бумажные версии останутся только для льготников.
  • В отделениях появятся аптеки. Жители, особенно в небольших населённых пунктах, смогут покупать безрецептурные лекарства прямо на почте.
  • Маркетплейсы обяжут возить товары. Крупные интернет-магазины будут доставлять заказы в отделения или открывать там свои пункты выдачи.
  • Борьба со спамом. Почта России получит доступ к почтовым ящикам в многоквартирных домах, чтобы очистить их от нежелательной рекламы.

Кроме этого, банки не смогут брать комиссию за оплату услуг в почтовых отделениях. А на квитанциях за ЖКУ может появиться реклама. 

сегодня, в 17:01
