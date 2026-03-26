Полицейские предостерегли туляков от участия в незаконных акциях

В соцсетях и мессенджерах распространяются сообщения о запланированных несогласованных публичных мероприятиях в разных регионах России в период с 27 по 29 марта, сообщает пресс-центр МВД России:

«МВД России предупреждает, что участие в несогласованных акциях и вовлечение в них иных лиц (в том числе несовершеннолетних) влекут административную и уголовную ответственность. Все попытки проведения подобных мероприятий будут незамедлительно пресечены, а их организаторы и участники задержаны.

Распространение материалов, содержащих призывы к противоправному поведению либо недостоверные сведения о деятельности органов власти, а также любые формы содействия их тиражированию могут быть квалифицированы как действия, направленные на дестабилизацию общественной обстановки.

МВД России призывает граждан не реагировать на провокационные заявления организаторов несанкционированных публичных мероприятий, воздержаться от посещения районов, заявленных ими как места проведения акций, предостеречь от необдуманных поступков своих детей, родственников и знакомых».