Тульская область представила систему поддержки участников СВО на форуме ВАРМСУ

О комплексной работе по поддержке участников СВО и их семей рассказал министр внутренней политики и развития местного самоуправления региона Дмитрий Ярцев.

Делегация Тульской области приняла участие в заседании Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

Дмитрий Ярцев отметил, что губернатор Дмитрий Миляев определил поддержку участников и ветеранов спецоперации, а также их родственников, как безусловный приоритет. По его поручению выстроена целостная система помощи — от обеспечения воинских частей до адапции вернувшихся бойцов.

Ключевые результаты:

С начала СВО поддержка частей составила более 6,5 млрд рублей, передано около 3 млн единиц имущества.

Действуют 74 меры социальной поддержки, включая выплаты при ранении до 1 млн рублей, при заключении контракта — до 2 млн рублей, льготы по ЖКУ, бесплатные лекарства для членов семей.

Создана сеть центров «Герой 71» (флагман в Туле и 5 филиалов) по принципу «одного окна». В планах — открытие удаленных рабочих мест в каждом муниципалитете.

Реализуется проект «Герой 71» — региональный аналог «Времени Героев». На этой неделе по инициативе губернатора запущен 16-й модуль «Найди себя в женском предпринимательстве».

К региональному стандарту поддержки сотрудников — участников СВО присоединилось более 2,5 тысяч предприятий.

По словам министра, в отчетах глав муниципальных образований перед губернатором, помощь защитникам Отечества является одним из ключевых приоритетов. Тульская область продолжит работу над тем, чтобы каждый участник СВО и его семья чувствовали надежный тыл.