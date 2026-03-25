Дмитрий Миляев обсудил безопасность промышленных объектов с руководством Ростехнадзора

Основными темами стали итоги работы Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору за 2025 год и плановые задачи на 2026-й.

В мероприятии участвовали: руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий, губернаторы Тульской и Орловской областей Дмитрий Миляев и Андрей Клычков, сотрудники Приокского управления, представители региональных органов власти, поднадзорных ведомству организаций, главы муниципальных образований Тульской области, а также руководители промышленных предприятий.

Приокское управление осуществляет надзор на территории пяти регионов: Тульской, Калужской, Орловской, Рязанской и Брянской областей.

Александр Трембицкий поблагодарил коллектив управления за работу и отметил, что Правительство России высоко оценивает ее результаты. По его словам, Приокское управление входит в число лидеров в структуре Ростехнадзора.

«Президент и правительство страны ставят перед нами масштабные задачи. Нельзя останавливаться на достигнутом — необходимо продолжать совершенствовать свою работу. Сегодня главный приоритет — обеспечение безопасности и снижение аварийности на предприятиях. Благодарю глав регионов, отраслевые ведомства и силовые структуры за эффективное взаимодействие», — подчеркнул Александр Трембицкий.

Руководитель службы также отметил активное внедрение новых форматов работы: консультирование, профилактические визиты, использование мобильного приложения «Инспектор» при строительном надзоре, а также нормотворческую деятельность.

Дмитрий Миляев в своем выступлении указал на значительный вклад Ростехнадзора в обеспечение устойчивой работы промышленных объектов, строительного комплекса и систем жизнеобеспечения, а также в повышение безопасности гидротехнических сооружений. Отдельную роль ведомство играет в реализации нацпроектов и укреплении обороноспособности страны.

В ведении Приокского управления на территории Тульской области находится более трех тысяч опасных производственных объектов и почти 15 тысяч объектов энергетики. Глава региона подчеркнул, что это накладывает высокую ответственность как на правительство области, так и на надзорное ведомство.

Системная совместная работа уже дает ощутимые результаты. Так, в сфере теплоснабжения благодаря плановой замене сетей за последние 10 лет удалось обновить 1200 км теплотрасс, что позволило почти вдвое снизить аварийность. По этому показателю регион является лидером в зоне ответственности Приокского управления. За десятилетие построено 72 котельные, а с 2017 года муниципальные образования Тульской области ежегодно получают паспорта готовности к отопительному сезону на 100%.

На заседании была отмечена инициатива Дмитрия Миляева, благодаря которой в прошлом году подготовка к отопительному периоду в регионе началась на месяц раньше. Это позволило своевременно устранить выявленные недостатки и войти в отопительный сезон в полной готовности. Данный подход получил высокую оценку Приокского управления и рекомендован для внедрения в других поднадзорных регионах.

Успешно реализована программа газификации: построено более 1000 км газовых сетей для почти 7 тысяч потребителей. Срок оформления документов сокращен до трех дней, что позволило ускорить подключение. Регион выполнил как основную программу газификации, так и задачи по догазификации.

В области реализуется пятилетняя программа замены лифтов, отработавших нормативный срок, — как в многоквартирных домах, так и на социальных объектах. Построено три комплекса по переработке твердых коммунальных отходов, которые сформировали полную систему обращения с ТКО в регионе.

«Проделана серьезная работа, но впереди стоят непростые задачи, требующие активного участия управления. Тульская область исторически является крупным промышленным центром. Одна из ключевых задач — обеспечение технологической дисциплины на предприятиях. Это основа не только их стабильной работы, но и безопасности наших жителей», — отметил Дмитрий Миляев.

Губернатор акцентировал необходимость усиления надзора за объектами капитального строительства, значительная часть которых относится к химической и оборонной промышленности. Он поставил задачу не допускать эксплуатации объектов в ненадлежащем состоянии и своевременно принимать все необходимые меры.

«Взаимодействие в области системного контроля и профилактических мероприятий позволяет региону строить долгосрочные планы и обеспечивать безопасные и комфортные условия для жизни на территории Тульской области. Рассчитываю на дальнейшее плодотворное сотрудничество», — добавил глава региона.

Дмитрий Миляев поблагодарил руководство управления за проделанную работу и конструктивный диалог с правительством Тульской области и муниципалитетами.

Александр Трембицкий вручил Дмитрию Миляеву медаль имени Л. Г. Мельникова за личный вклад в решение задач, возложенных на Ростехнадзор. Губернатор, в свою очередь, наградил сотрудников Приокского управления региональными наградами.

В рамках заседания также обсудили итоги государственного строительного надзора, меры по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, взаимодействие органов исполнительной власти Тульской области с Приокским управлением Ростехнадзора и особенности подготовки к осенне-зимнему периоду в поднадзорных регионах.

В этот же день Дмитрий Миляев провел отдельную встречу с Александром Трембицким, на которой стороны обсудили вопросы взаимодействия правительства региона с Ростехнадзором.