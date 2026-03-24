Дмитрий Миляев обсудил с тулячками развитие женского бизнеса

Губернатор встретился с представительницами женских бизнес-сообществ.

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Глава региона отметил, что за последний год число представителей малого и среднего бизнеса в Тульской области достигло 55 тысяч человек. Более 100 тысяч предпринимателей — самозанятые. Как правило, они работают в сфере розничной и оптовой торговли, транспортной и логистической отрасли, а также в строительстве. Все налоговые льготы для них сохранены.

Министр развития предпринимательства и торговли региона Александр Ильинский рассказал, что за последние два года количество женщин среди индивидуальных предпринимателей увеличилось и сейчас составляет 16 тысяч. Дамы успешно осваивают новые для себя направления — открывают автосервисы, магазины по продаже оборудования, запчастей и аксессуаров. 

В Тульской области работает целая система мер поддержки бизнеса: финансовые, имущественные и образовательные. Также действуют 23 налоговые льготы. 

— Принимаемые и проектируемые меры поддержки сформируют устойчивую экосистему женского предпринимательства, где поддержка, в том числе цифровые инструменты, образовательные программы, помогут женскому бизнесу расти быстрее и качественнее, — подчеркнул министр.

Дмитрий Миляев поручил Александру Ильинскому проанализировать имеющиеся меры поддержки, понять их востребованность и при необходимости скорректировать.

На встрече затронули тему развития семейной и демографической политики Тульской области. В регионе уже действуют 57 мер поддержки семей с детьми, а к демографическому стандарту присоединилось более 2,5 тысячи предприятий. Дмитрий Миляев поручил председателю областного правительства Михаилу Пантелееву проработать вопрос коллаборации социального бизнеса с крупными предприятиями региона.

— Основная стратегическая задача — сделать наш регион территорией семейного счастья. Важно, чтобы людям было комфортно жить, создавать семьи, растить детей. Для этого ведется масштабная работа, — подчеркнул губернатор.

сегодня, в 09:00 −4
