Роспотребнадзор помог ефремовцам отсудить деньги за билеты на несостоявшийся спектакль

Организатор мероприятия решил не обременять себя возвратом – пришлось обращаться в суд.

В Ефремовский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области поступило пять заявлений от местных театралов, которые приобрели билеты на спектакль «Миленький ты мой» с Алексеем Ягудиным в главной роли.

Показ должен был состояться в местном Доме культуры 1 апреля прошлого года, однако в последний момент организатор отменил мероприятие. Зрители остались без денег и потеряли от 2000 до 3000 рублей. Возвращать зрителям деньги предприниматель отказался.

Сотрудники Роспотребнадзора обратились в суд с просьбой взыскать с него стоимость билетов, неустойку за просрочку выполнения требования потребителей, штрафа в размере 50% от цены иска и компенсации морального вреда. Все исковые требования были удовлетворены.