Бассейн стадиона «Арсенал» безвозмездно передадут в собственность Тульской области

Это не первый объект, переданный региону социально ответственным бизнесом.

Решение открывает новые перспективы: теперь в регионе появится больше возможностей для проведения соревнований всероссийского уровня, а также для реализации социальных инициатив, направленных на молодежь, пенсионеров и участников СВО.

Губернатор Дмитрий Миляев, поблагодарив собственника объектов за социально ответственную позицию, заявил, что регион сделал еще один шаг к созданию в Туле единого спортивного кластера и повышению доступности спорта для всех категорий граждан.

Работа по передаче объектов спортивной инфраструктуры в региональную собственность проводилась поэтапно.