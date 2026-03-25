  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Названы адреса, по которым в Туле раздают воду из-за коммунальной аварии - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Названы адреса, по которым в Туле раздают воду из-за коммунальной аварии

Администрация Тулы сообщает о точках раздачи воды для жителей Центрального, Советского и Привокзального округов.

Фото Дмитрия Дзюбина.

Воду раздают в течение дня. Напомним, в Туле с 24 на 25 марта произошла коммунальная авария, из-за которой три района остались без воды

Адреса выдачи:

Центральный район

Выдача питьевой воды из киосков «Ключ Здоровья», с 11.00 до 20.00:

  • ул. Вознесенского, 1-а;
  • ул. Рязанская, 34, корп. 1;
  • ул. Н. Руднева, 53;
  • ул. Циолковского, 5;
  • ул. Михеева, 8;
  • ул. Л. Толстого, 81;
  • ул. Ф. Энгельса, 137.

Советский район

Выдача питьевой воды из киосков «Ключ Здоровья», с 11.00 до 20.00:

  • пр. Ленина, 74-а;
  • ул. Болдина, 107;
  • пр. Ленина, 94;
  • ул. 9 Мая, 16;
  • ул. Мира, 16;
  • ул. Свободы, 58-а.

Привокзальный район 

Выдача питьевой воды из киосков «Ключ Здоровья», с 11.00 до 20.00:

  • пос. Рассвет, 36;
  • пос. Иншинский, 29/1;
  • пр. Ленина, 136;
  • ул. Макаренко, 15, корп. 2;
  • ул. Прокудина, 7/13;
  • Мясново, 18-й проезд, 85;
  • ул. Летчика Пирожкова, 5;
  • ул. Болотова, 69-б;
  • ул. Серебровская, 22;
  • Парашютный проезд, 34-а.

Вопросы по качеству воды можно задать по телефонам диспетчерской службы АО «Тулагорводоканал»: 42-53-26, 42-53-34.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 11:16 0
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Из-за паводка в Суворовском районе перекрыли Мишневский мост
Из-за паводка в Суворовском районе перекрыли Мишневский мост
Дмитрий Миляев поделился любимым рецептом гренок из детства
Дмитрий Миляев поделился любимым рецептом гренок из детства

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.