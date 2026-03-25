Названы адреса, по которым в Туле раздают воду из-за коммунальной аварии

Администрация Тулы сообщает о точках раздачи воды для жителей Центрального, Советского и Привокзального округов.

Воду раздают в течение дня. Напомним, в Туле с 24 на 25 марта произошла коммунальная авария, из-за которой три района остались без воды.

Адреса выдачи:

Центральный район

Выдача питьевой воды из киосков «Ключ Здоровья», с 11.00 до 20.00:

ул. Вознесенского, 1-а;

ул. Рязанская, 34, корп. 1;

ул. Н. Руднева, 53;

ул. Циолковского, 5;

ул. Михеева, 8;

ул. Л. Толстого, 81;

ул. Ф. Энгельса, 137.

Советский район

Выдача питьевой воды из киосков «Ключ Здоровья», с 11.00 до 20.00:

пр. Ленина, 74-а;

ул. Болдина, 107;

пр. Ленина, 94;

ул. 9 Мая, 16;

ул. Мира, 16;

ул. Свободы, 58-а.

Привокзальный район

Выдача питьевой воды из киосков «Ключ Здоровья», с 11.00 до 20.00:

пос. Рассвет, 36;

пос. Иншинский, 29/1;

пр. Ленина, 136;

ул. Макаренко, 15, корп. 2;

ул. Прокудина, 7/13;

Мясново, 18-й проезд, 85;

ул. Летчика Пирожкова, 5;

ул. Болотова, 69-б;

ул. Серебровская, 22;

Парашютный проезд, 34-а.

Вопросы по качеству воды можно задать по телефонам диспетчерской службы АО «Тулагорводоканал»: 42-53-26, 42-53-34.