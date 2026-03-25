Названы адреса, по которым в Туле раздают воду из-за коммунальной аварии

Воду раздают в течение дня. Напомним, в Туле с 24 на 25 марта произошла коммунальная авария, из-за которой три района остались без воды.
Адреса выдачи:
Центральный район
Выдача питьевой воды из киосков «Ключ Здоровья», с 11.00 до 20.00:
- ул. Вознесенского, 1-а;
- ул. Рязанская, 34, корп. 1;
- ул. Н. Руднева, 53;
- ул. Циолковского, 5;
- ул. Михеева, 8;
- ул. Л. Толстого, 81;
- ул. Ф. Энгельса, 137.
Советский район
Выдача питьевой воды из киосков «Ключ Здоровья», с 11.00 до 20.00:
- пр. Ленина, 74-а;
- ул. Болдина, 107;
- пр. Ленина, 94;
- ул. 9 Мая, 16;
- ул. Мира, 16;
- ул. Свободы, 58-а.
Привокзальный район
Выдача питьевой воды из киосков «Ключ Здоровья», с 11.00 до 20.00:
- пос. Рассвет, 36;
- пос. Иншинский, 29/1;
- пр. Ленина, 136;
- ул. Макаренко, 15, корп. 2;
- ул. Прокудина, 7/13;
- Мясново, 18-й проезд, 85;
- ул. Летчика Пирожкова, 5;
- ул. Болотова, 69-б;
- ул. Серебровская, 22;
- Парашютный проезд, 34-а.
Вопросы по качеству воды можно задать по телефонам диспетчерской службы АО «Тулагорводоканал»: 42-53-26, 42-53-34.