Куртки не прячем: Вильфанд предупредил о возвращении морозов в марте

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд посоветовал не спешить убирать зимние вещи на дальнюю полку. Несмотря на то что установилась по-настоящему весенняя погода, расслабляться рано.

По словам метеоролога, март еще может преподнести сюрпризы в виде возврата холодов, когда температура воздуха будет опускаться до минус 10 градусов.

«Конечно же, будут и эпизоды сильного понижения температуры, и в конце марта, и в апреле обязательно. Примерно в 1-2 случаях из десяти в апреле не бывает снега, другое дело, что не прогнозируется устойчивый снежный покров, потому что снег уже сошел. Но временный вполне возможен. И в мае бывает снежок, особенно в начале, но снежный покров не формируется», — рассказал синоптик ТАСС.

Однако похолодание будет временным. Температурный тренд на раннюю весну все еще сохраняется.