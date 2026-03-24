В Алексине на базе «ОКА» дали старт новому заезду лагеря «Перезагрузка. Тульская область»

Организаторами проекта выступили: региональный центр «Герой 71», Служба сопровождения ветеранов СВО Народного фронта и историко-патриотический клуб «Русь» при поддержке команды губернатора Дмитрия Миляева.

В первый день для гостей провели прием специалисты ведомств региона и Центра «Герой 71». Ветераны получили консультации по мерам поддержки, вопросам оформления инвалидности и направления на медико-социальную экспертизу. На открытии смены присутствовала Юлия Белехова — руководитель Комитета семей воинов Отечества, член Совета при Президенте РФ по правам человека. Она обсудила с участниками актуальные вопросы, волнующие защитников и их семьи по всей стране.

Министр социальной защиты Тульской области Татьяна Абросимова отметила важность выездного формата:

«Такой подход позволяет решить сразу несколько задач: от консультаций по соцподдержке до прохождения МСЭ. Это экономит время и силы героев, которые этого заслуживают. Наша задача — сделать систему сопровождения максимально удобной и доступной».

По итогам первичного приема ветеранов направят на медико-социальную экспертизу для установления группы инвалидности. Каждый получит персональную консультацию от Социального фонда России по поводу льгот, компенсаций и реабилитационных средств. Также в плане смены — встреча с Кадровым центром «Работа России», где расскажут об образовательных программах и вакансиях.

Руководитель Службы сопровождения ветеранов СВО Народного фронта Ирина Куксенкова поделилась ожиданиями от смены:

«Первая тульская смена собрала отличные отзывы. Уверена, новая окажется не менее эффективной: поможет решить оставшиеся вопросы, подарит заряд эмоций, мотивирует заниматься спортом и восстановит силы».

Смена продлится 10 дней. За это время участников ждет комплексная реабилитация: физиотерапия, психологическая разгрузка, бальнеология, бассейн, инфракрасная сауна, а также мастер-классы со сборными России по паралимпийским видам спорта и дайвингу, выступления артистов и экскурсии по региону.