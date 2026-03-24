Бренды, гастротуризм и новые кластеры: туристическую Тулу ждет перезагрузка

Фото Алексея Пирязева

Мероприятие объединило экспертов, профессионалов в сфере туризма и креативных индустрий, студентов профильных направлений вузов и колледжей — участников федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», а также учащихся первого туристического класса региона.

«В ходе Послания губернатором Дмитрием Вячеславовичем Миляевым была поставлена задача разработать стратегию развития туристической отрасли в регионе, обеспечив ее перезагрузку», — подчеркнул заместитель губернатора Тульской области Ярослав Раков, приветствуя гостей фестиваля.

Он отметил, что серия встреч с представителями туриндустрии уже состоялась и сейчас к обсуждению активно подключаются муниципалитеты: особый акцент будет сделан на продвижении малых городов. По словам Ярослава Ракова, достижение ощутимых и измеримых результатов невозможно без слаженного взаимодействия профильных ведомств. В числе ключевых задач — формирование транспортной и дорожной инфраструктуры, обеспечение кадрового потенциала отрасли и наполнение событийного календаря. Комплексное решение этих вопросов, уверен замгубернатора, делает регион по-настоящему привлекательным, а отдых в нем — востребованным.

В настоящее время ведется системная работа по укреплению и популяризации тульских брендов, созданию новых гастровпечатлений, а также развитию инфраструктуры для отдыха и развлечений. Традиционной точкой опоры остается культурно-познавательный туризм, однако важное значение приобретают и другие направления: автомобильный, гастрономический, экологический, промышленный, семейный, а также международный туризм.

«Мы говорим о двух миллионах туристов, посещающих Тульскую область, но не акцентируем внимание на том, что еще столько же гостей приезжают к нам только на экскурсии одним днем. Наша задача — заинтересовать их, вовлечь в многодневное путешествие по региону», — подчеркнул Ярослав Раков.

Министр экономического развития Тульской области Александр Ярошевский обозначил ключевые ориентиры социально-экономического развития. Сегодня регион занимает лидирующие позиции в рейтинге устойчивого развития (2-е место в ЦФО), а также входит в число лидеров Национального туристического рейтинга.

В свою очередь министр туризма Тульской области Елена Мартынова презентовала ключевые направления стратегии развития туриндустрии. Документ нацелен на кратное увеличение турпотока и доходов бюджета при одновременном повышении качества жизни жителей. Среди основных принципов — трансляция культурного кода региона, приоритет интересов населения и вовлечение всех факторов отрасли в процесс развития.

Как пояснила министр, в регионе продолжат реализацию кластерного подхода, при этом к территориальному принципу деления добавится тематический. К «Тульскому», «Окскому» и «Куликовскому» кластерам присоединятся:

«Яснополянский», приуроченный к 200-летию со дня рождения Л. Н. Толстого;

«Малые города» (Белев, Одоев, Чекалин, Венев, Епифань, Плавск);

«Дорога на юг» (трасса М-4 «Дон» и прилегающие территории).

Планируется, что в Туле будет создан ремесленный квартал, а региональные бренды и народные художественные промыслы получат необходимую поддержку. Благодаря инструментам нацпроекта «Туризм и гостеприимство» туристическая инфраструктура получит новый импульс для развития.

Руководитель департамента АНО «Больше, чем путешествие» Арина Прынева поделилась опытом проведения Первого Всероссийского семейного туристского фестиваля в арт-кэмпе «Дикая Мята», а также рассказала о дальнейших планах Росмолодежи.

Генеральный продюсер фестиваля «Дикая Мята» Андрей Клюкин выступил с темой раскрытия креативного потенциала гостя в рамках туристической программы «Творческий Отпуск».

Программа фестиваля объединила представителей разных направлений индустрии: от гидов-экскурсоводов, туроператоров до отельеров, рестораторов и профильного бизнес-сообщества. Потенциальные работодатели — руководители компаний и кадровых служб — презентовали студентам свои вакансии и рассказали о карьерных перспективах. Фотографы познакомили учащихся туристического класса с практикой продвижения региона через фотосъемку и представили свои работы на выставке.

В ходе мероприятия состоялась презентация проекта «Волонтеры гостеприимства» и был дан старт новому сезону Школы волонтеров. Туляк, автопутешественник Алексей Евпятьев поделился историями своих приключений в Азии, Африке и Южной Америке. Для гостей также организовали открытый диалог с представителями министерства туризма Тульской области, экспертами и участниками события.

Наиболее активные участники фестиваля получили памятные сувениры, а партнеры мероприятия — благодарственные письма.