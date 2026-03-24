В Туле на обслуживание семи фонтанов потратят 22 млн рублей

Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле стартует подготовка городских фонтанов к летнему сезону 2026 года. Работы будут вестись на средства городского бюджета, а обслуживать комплексы подрядчик будет с даты заключения контракта до 1 ноября 2026 года. На работы планируют потратить 22 миллиона рублей.

В документах указано семь фонтанов:

сквер со стелой «Тулякам-Героям» (пр. Ленина);

сквер им. Л. Толстого (пр. Ленина);

мемориал «Защитникам неба Отечества» (Московское шоссе / ул. Ключевая);

сквер Октябрьский (ул. Октябрьская);

сквер у Тульского академического театра драмы (пр. Ленина / ул. Пушкинская);

Крестовоздвиженская площадь;

сквер имени В. А. Легасова (мкр. Северная Мыза).

Фонтаны планируют запустить с 1 мая 2026 года.

Режим работы

Будни: с 12.00 до 22.00.

Выходные: с 11.00 до 22.00.

Уточняется, что режим может меняться по заявке заказчика во время праздников и массовых мероприятий.

Подрядчик будет отвечать за полный цикл обслуживания:

расконсервация объектов;

техническое обслуживание и ремонт насосов;

ежедневная проверка систем управления;

сбор мусора и посторонних предметов (в том числе монет) из чаш фонтанов;

очистка бортов, форсунок и фильтров и т. д.

Перед началом сезона все объекты пройдут пробный пуск в даты, согласованные с заказчиком.