В Туле на обслуживание семи фонтанов потратят 22 млн рублей

Средства выделят из бюджета города.

Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле стартует подготовка городских фонтанов к летнему сезону 2026 года. Работы будут вестись на средства городского бюджета, а обслуживать комплексы подрядчик будет с даты заключения контракта до 1 ноября 2026 года. На работы планируют потратить 22 миллиона рублей.

В документах указано семь фонтанов:

  • сквер со стелой «Тулякам-Героям» (пр. Ленина);
  • сквер им. Л. Толстого (пр. Ленина);
  • мемориал «Защитникам неба Отечества» (Московское шоссе / ул. Ключевая);
  • сквер Октябрьский (ул. Октябрьская);
  • сквер у Тульского академического театра драмы (пр. Ленина / ул. Пушкинская);
  • Крестовоздвиженская площадь;
  • сквер имени В. А. Легасова (мкр. Северная Мыза).

Фонтаны планируют запустить с 1 мая 2026 года. 

Режим работы

  • Будни: с 12.00 до 22.00.
  • Выходные: с 11.00 до 22.00.

Уточняется, что режим может меняться по заявке заказчика во время праздников и массовых мероприятий.

Подрядчик будет отвечать за полный цикл обслуживания:

  • расконсервация объектов;
  • техническое обслуживание и ремонт насосов;
  • ежедневная проверка систем управления;
  • сбор мусора и посторонних предметов (в том числе монет) из чаш фонтанов;
  • очистка бортов, форсунок и фильтров и т. д.

Перед началом сезона все объекты пройдут пробный пуск в даты, согласованные с заказчиком.

Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 24 марта: сухо и до 12 градусов тепла

сегодня

75

1022

5

Жизнь Тулы и области
«Красивые» номера начнут продавать на Госуслугах

сегодня

43

1162

3

Жизнь Тулы и области
Страсти по «телеге»: как блокировка Telegram повлияла на жизнь туляков

вчера

232

9052

-28

Жизнь Тулы и области
Щекинские гаишники доставили получившего травму пешехода в больницу

сегодня

22

735

5

