В Туле на обслуживание семи фонтанов потратят 22 млн рублей

В Туле стартует подготовка городских фонтанов к летнему сезону 2026 года. Работы будут вестись на средства городского бюджета, а обслуживать комплексы подрядчик будет с даты заключения контракта до 1 ноября 2026 года. На работы планируют потратить 22 миллиона рублей.
В документах указано семь фонтанов:
- сквер со стелой «Тулякам-Героям» (пр. Ленина);
- сквер им. Л. Толстого (пр. Ленина);
- мемориал «Защитникам неба Отечества» (Московское шоссе / ул. Ключевая);
- сквер Октябрьский (ул. Октябрьская);
- сквер у Тульского академического театра драмы (пр. Ленина / ул. Пушкинская);
- Крестовоздвиженская площадь;
- сквер имени В. А. Легасова (мкр. Северная Мыза).
Фонтаны планируют запустить с 1 мая 2026 года.
Режим работы
- Будни: с 12.00 до 22.00.
- Выходные: с 11.00 до 22.00.
Уточняется, что режим может меняться по заявке заказчика во время праздников и массовых мероприятий.
Подрядчик будет отвечать за полный цикл обслуживания:
- расконсервация объектов;
- техническое обслуживание и ремонт насосов;
- ежедневная проверка систем управления;
- сбор мусора и посторонних предметов (в том числе монет) из чаш фонтанов;
- очистка бортов, форсунок и фильтров и т. д.
Перед началом сезона все объекты пройдут пробный пуск в даты, согласованные с заказчиком.