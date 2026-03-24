  В Тульской области полиция устроила облаву на мигрантов: 63 человека выдворят из страны
В Тульской области полиция устроила облаву на мигрантов: 63 человека выдворят из страны

Штрафов выписано на 2,4 миллиона рублей.

В Тульской области полиция устроила облаву на мигрантов: 63 человека выдворят из страны
Фото УМВД по Тульской области.

В Тульской области подвели итоги масштабных мероприятий по борьбе с незаконной миграцией. С 10 по 19 марта 2026 года полиция и Росгвардия провели массовые проверки на стройках, в магазинах, на сельхозпредприятиях, в местах проживания иностранцев и на транспорте.

Всего было обнаружено 382 нарушения миграционного законодательства, штрафов выписано на 2,4 миллиона рублей (уже взыскано более 500 тысяч).

Суды приняли решение о выдворении 63 иностранных граждан. 33 из них помещены в спеццентр, остальные должны уехать самостоятельно. Фактически за это время страну покинули 27 человек, ещё 8 депортированы.

Как сообщили в региональном УМВД, вынесено 52 решения о неразрешении въезда в Россию. Выявлено 15 фактов фиктивной постановки на учёт, возбуждено 10 уголовных дел.

Сотрудники ГАИ выявили 495 нарушений, совершенных иностранными гражданами за рулём.

сегодня, в 13:00 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
рейд мигранты полиция
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 24 марта: сухо и до 12 градусов тепла

сегодня

75

1022

5

Жизнь Тулы и области
«Красивые» номера начнут продавать на Госуслугах

сегодня

43

1162

3

Жизнь Тулы и области
Страсти по «телеге»: как блокировка Telegram повлияла на жизнь туляков

вчера

232

9052

-28

Жизнь Тулы и области
Щекинские гаишники доставили получившего травму пешехода в больницу

сегодня

22

735

5

