новости
новости
Юных артистов из Тульской области приглашают на театрально-поэтический фестиваль «Табуретка»

Финалисты конкурса сыграют свои спектакли для широкой аудитории на главных театральных площадках Санкт-Петербурга.

Юных артистов из Тульской области приглашают на театрально-поэтический фестиваль «Табуретка»
Фото: vk.com/taburetka_fest

Ведётся приём заявок на участие во Всероссийском детском театрально-поэтическом фестивале «Табуретка». К участию приглашаются детские и юношеские театральные коллективы (музыкальные, драматические, кукольные и т. д.). Возраст участников коллектива — до 18 лет включительно.

Фестиваль проводят Ассоциация содействия разработке и реализации культурных, благотворительных и образовательных программ «Проект „Культура“» и Санкт-Петербургский Общественный благотворительный фонд друзей музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме.

Заявки принимаются до 1 июля на сайте. Второй этап — просмотр и оценка присланных видеозаписей — пройдет в с 1 июня по 5 августа. Финал состоится осенью в Санкт-Петербурге.

Все участники получат дипломы и почетные статуэтки «Табуретка». Коллективы, воспитавшие лучших актеров финальной части, получат денежные премии, учрежденные актёром Дмитрием Хрусталевым.

 

