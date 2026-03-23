Юных артистов из Тульской области приглашают на театрально-поэтический фестиваль «Табуретка»

Ведётся приём заявок на участие во Всероссийском детском театрально-поэтическом фестивале «Табуретка». К участию приглашаются детские и юношеские театральные коллективы (музыкальные, драматические, кукольные и т. д.). Возраст участников коллектива — до 18 лет включительно.

Фестиваль проводят Ассоциация содействия разработке и реализации культурных, благотворительных и образовательных программ «Проект „Культура“» и Санкт-Петербургский Общественный благотворительный фонд друзей музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме.

Заявки принимаются до 1 июля на сайте. Второй этап — просмотр и оценка присланных видеозаписей — пройдет в с 1 июня по 5 августа. Финал состоится осенью в Санкт-Петербурге.

Все участники получат дипломы и почетные статуэтки «Табуретка». Коллективы, воспитавшие лучших актеров финальной части, получат денежные премии, учрежденные актёром Дмитрием Хрусталевым.