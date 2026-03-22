Жительница Узловой обманула государство, пообещав открыть кабинет для обучения английскому языку

Уголовное дело направлено в суд, девушке грозит до шести лет лишения свободы.

Фото Артёма Жильцова из архива Myslo.

Узловский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летней жительницы райцентра. Она обвиняется в мошенничестве при получении выплат, совершенном в крупном размере.

Прошлым летом девушка заключила социальный контракт для ведения предпринимательской деятельности. Она получила от государства пособие в размере 350 тысяч рублей. Фигурантка сообщила, что намерена на эти деньги купить открыть кабинет для преподавания английского языка.

Вместо этого всю сумму женщина потратила на личные нужды. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Узловский районный суд для рассмотрения по существу.