«Птиц столько, что Хичкок отдыхает!»: туляки бьют тревогу из-за состояния контейнерной площадки в Малых Гончарах

Навес не выдержал, мусор — на дороге.

В Малых Гончарах, напротив дома № 9, жители бьют тревогу из-за состояния контейнерной площадки. После сильного снегопада конструкция навеса обрушилась, а мусорные баки выставили прямо на проезжую часть.

Сейчас территория вокруг завалена отходами: пакеты, коробки и крупногабаритный мусор лежат прямо на земле. Из-за оттепели всё это превратилось в грязное месиво, к которому слетаются птицы.

— Теперь тут всегда столько птиц, что Хичкок отдыхает! — возмущаются туляки.

По словам местных жителей, ситуация особенно тревожная, поскольку рядом находятся жилые дома и детский сад. Люди жалуются на антисанитарию и опасаются за безопасность детей.