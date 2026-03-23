  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле жители пожаловались на антисанитарию у мусорных баков - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

«Птиц столько, что Хичкок отдыхает!»: туляки бьют тревогу из-за состояния контейнерной площадки в Малых Гончарах

Навес не выдержал, мусор — на дороге.

В Малых Гончарах, напротив дома № 9, жители бьют тревогу из-за состояния контейнерной площадки. После сильного снегопада конструкция навеса обрушилась, а мусорные баки выставили прямо на проезжую часть.

Сейчас территория вокруг завалена отходами: пакеты, коробки и крупногабаритный мусор лежат прямо на земле. Из-за оттепели всё это превратилось в грязное месиво, к которому слетаются птицы.

— Теперь тут всегда столько птиц, что Хичкок отдыхает! — возмущаются туляки.

По словам местных жителей, ситуация особенно тревожная, поскольку рядом находятся жилые дома и детский сад. Люди жалуются на антисанитарию и опасаются за безопасность детей. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 11:53 +1
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.