Туляков предупредили об уголовной ответственности за сорванные подснежники

Нужно будет компенсировать ущерб, нанесенный природе.

Фото Алексея Горохова.

Гражданам, решившим собрать весенние подснежники, занесенные в Красную книгу, грозит серьёзная ответственность, пишут РИА «Новости». 

  • Обычные граждане заплатят штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей.
  • Должностные лица рискуют заплатить от 15 до 20 тысяч рублей.
  • Юрлица понесут самые крупные санкции — от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Кроме того, гражданин обязан компенсировать ущерб, нанесенный природе, если будет доказано, что он уничтожил краснокнижное растение.

В некоторых ситуациях возможен не только штраф, но и уголовное преследование:

  • Если сбор цветов был намеренным.
  • Если повреждён особо ценный экземпляр растения.
  • Если нарушитель действовал на территории заповедника, национального парка или другого особо охраняемого участка.

В таком случае виновнику грозит до 4 лет тюрьмы и штраф до 1 млн рублей.

