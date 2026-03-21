Туляков предупредили об уголовной ответственности за сорванные подснежники

Нужно будет компенсировать ущерб, нанесенный природе.

Гражданам, решившим собрать весенние подснежники, занесенные в Красную книгу, грозит серьёзная ответственность, пишут РИА «Новости».

Обычные граждане заплатят штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей.

Должностные лица рискуют заплатить от 15 до 20 тысяч рублей.

Юрлица понесут самые крупные санкции — от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Кроме того, гражданин обязан компенсировать ущерб, нанесенный природе, если будет доказано, что он уничтожил краснокнижное растение.

В некоторых ситуациях возможен не только штраф, но и уголовное преследование:

Если сбор цветов был намеренным.

Если повреждён особо ценный экземпляр растения.

Если нарушитель действовал на территории заповедника, национального парка или другого особо охраняемого участка.

В таком случае виновнику грозит до 4 лет тюрьмы и штраф до 1 млн рублей.