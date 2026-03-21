На Землю обрушилась самая сильная магнитная буря за два месяца

Сегодня, 21 марта, наша планета оказалась под воздействием сильной магнитной бури уровня G3, которая началась накануне вечером и продолжается уже более 11 часов, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Эта буря стала самой мощной с середины января 2026 года, когда наблюдались одни из сильнейших геомагнитных возмущений последних десятилетий.

Буря вызвана облаком солнечной плазмы, которое покинуло поверхность Солнца в начале недели. Несмотря на то, что влияние плазмы началось ещё в пятницу, магнитное поле планеты сопротивлялось почти целые сутки, удерживая ситуацию в спокойной («зелёной») зоне. Однако ближе к ночи сопротивление резко снизилось, и показатели перешли в опасную красную зону.

Пока ничто не предвещает скорого окончания шторма. Геофизические параметры остаются крайне нестабильными, возможны кратковременные спады напряжённости, однако общая ситуация останется сложной минимум до вечера воскресенья.

Вероятность повторного усиления сияний ожидается следующей ночью, с субботы на воскресенье. Только начиная с понедельника ожидается снижение активности до умеренной («жёлтой») зоны, а полное возвращение к нормальному состоянию произойдёт во вторник.