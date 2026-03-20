В Тульской области стартовал досрочный период ЕГЭ

На него подано 25 заявлений.

Фото Алексея Пирязева.

С 20 марта по 20 апреля проходит досрочный период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В этом году для участия в нём зарегистрировано 2542 человека из 70 регионов страны.

В досрочный период сдать экзамены имеют право:

  • выпускники текущего года;
  • студенты колледжей и техникумов (СПО);
  • учащиеся, получающие среднее образование в иностранных школах.

В Тульской области для досрочной сдачи ЕГЭ подано 25 заявлений. В регионе будет работать 2 пункта проведения экзамена, задействовано 42 специалиста.

Наиболее популярные предметы у участников досрочного периода русский язык, базовая и профильная математика, обществознание и биология.

  • 20 марта проходят экзамены по географии и литературе,
  • 24 марта пройдет ЕГЭ по русскому языку,
  • 27 марта — по математике базового и профильного уровней,
  • 31 марта — по биологии, физике и письменная часть по иностранным языкам,
  • 3 апреля — устная часть по иностранным языкам,
  • 7 апреля — по информатике и обществознанию,
  • 10 апреля — по истории и химии.

С 13 по 20 апреля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов.

Напомним, основной период ЕГЭ 2026 года пройдет с 1 июня по 9 июля.

