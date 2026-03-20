В Тульской области стартовал досрочный период ЕГЭ

С 20 марта по 20 апреля проходит досрочный период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В этом году для участия в нём зарегистрировано 2542 человека из 70 регионов страны.
В досрочный период сдать экзамены имеют право:
- выпускники текущего года;
- студенты колледжей и техникумов (СПО);
- учащиеся, получающие среднее образование в иностранных школах.
В Тульской области для досрочной сдачи ЕГЭ подано 25 заявлений. В регионе будет работать 2 пункта проведения экзамена, задействовано 42 специалиста.
Наиболее популярные предметы у участников досрочного периода русский язык, базовая и профильная математика, обществознание и биология.
- 20 марта проходят экзамены по географии и литературе,
- 24 марта пройдет ЕГЭ по русскому языку,
- 27 марта — по математике базового и профильного уровней,
- 31 марта — по биологии, физике и письменная часть по иностранным языкам,
- 3 апреля — устная часть по иностранным языкам,
- 7 апреля — по информатике и обществознанию,
- 10 апреля — по истории и химии.
С 13 по 20 апреля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов.
Напомним, основной период ЕГЭ 2026 года пройдет с 1 июня по 9 июля.