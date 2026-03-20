  Пьяный туляк попрыгал на чужой машине и попал на 80 тысяч рублей
новости
новости
Пьяный туляк попрыгал на чужой машине и попал на 80 тысяч рублей

На крыше и капоте остались вмятины.

Пьяный туляк попрыгал на чужой машине и попал на 80 тысяч рублей
Фото из архива Myslo.

Щекинский межрайонный суд рассмотрел гражданское дело по иску гражданина о компенсации материального ущерба и судебных издержек.

Суд установил, что поздним вечером 9 ноября 2024 года ответчик, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, подошел к припаркованной машине истца, залез на крышу автомобиля, затем спрыгнул на капот и ушел.

Автомобиль марки Chevrolet Lacetti получил механические повреждения: вмятины на крыше, капоте и элементах кузова. Экспертная оценка показала, что стоимость ремонта поврежденного автомобиля составляет 69 440 рублей.

Истец потребовал взыскать с ответчика данную сумму ущерба, а также компенсировать судебные расходы на юриста (15 000 рублей) и госпошлину (4000 рублей). Общая сумма иска составила 88 440 рублей.

В марте суд принял заочное решение удовлетворить требования истца. 

Решение суда пока не вступило в законную силу. 

сегодня, в 16:31 +1
