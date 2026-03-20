Какую помощь могут получить семьи с детьми в Тульской области

Поддержка семей и материнства — главный приоритет развития Тульской области на ближайшие 5 лет. В своем первом Послании тулякам Дмитрий Миляев обозначил, что Тульская область станет территорией семейного счастья. Системная работа в регионе проводится по нацпроекту «Семья».





Вся помощь родителям — в одном месте

В 2025 году при женских консультациях заработали кабинеты социальных помощников. Первый кабинет был открыт в июле на площадке женской консультации перинатального центра. А к концу года еще три кабинета соцпомощников распахнули свои двери для будущих мам. Уже более 1300 женщин получили консультации и помощь в кабинете социального помощника.





Сюда могут обратится все будущие мамы, которые встали на учет по беременности и родам. В кабинете социального помощника специалист расскажет обо всех мерах поддержки и помощи, которые может получить конкретная семья до и после появления на свет малыша: от выплат до пункта проката предметов для новорожденных. Так будущие родители могут сохранить уйму свободного времени.

Коляска и ходунки напрокат

Один из сервисов социального помощника — пункт проката, в которых родители могут бесплатно на время получить коляску, автокресло, ходунки — сейчас в перечне всего около 16 предметов первой необходимости.







Здесь для аренды доступны даже видеоняни — чтобы ребенок всегда был под присмотром и в безопасности.





Эвелина Шубинская, директор государственного учреждения Тульской области «Мой семейный центр» рассказала, что за 2025 год более 2500 предметов первой необходимости было выдано родителям малышей:

— Для оперативности получения помощи мы организуем в женских консультациях выездные консультативные пункты, чтобы как можно больше женщин знали о возможности получить поддержку. Мы разместили на площадке перинатального центра экспозиции, где родители могут осмотреть предметы первой необходимости, определить, что им подходит, сформировать список того, что возьмут. И мы обеспечим в случае необходимости доставку. Это поможет семье чувствовать себя уверенно и сократит тревоги перед таким чудесным событием, как рождение ребенка.





В пункт проката могут обратиться родители-студенты, молодые семьи, многодетные семьи, семьи с ребенком-инвалидом, одинокие мамы, семьи участников специальной военной операции, малоимущие и те, кто находится в трудной жизненной ситуации с грудным ребенком на руках.



Чтобы оформить товары для новорожденных в пункте проката, потребуются следующие документы: паспорт, СНИЛС, регистрация по месту жительства, согласие на обработку персональных данных.







Ирина получила подробную консультацию о пункте проката и выплатах в кабинете социального помощника:

— Я узнала много нового, даже не представляла, что у нас столько возможностей получить предметы первой необходимости! И коляску, и кроватку можно взять напрокат; ванночку, манеж — всё это доступно. Здорово! Очень хороший кабинет, прекрасная помощь для молодых родителей. Потому что когда ты первый раз мама, многое непонятно: что нужно, что ненужно; здесь и это подскажут. И плюс возможность не тратиться на вещи — взять их напрокат. Это замечательно, что о беременных женщинах в Туле и Тульской области так заботятся!





Кабинеты социального помощника открыты и ежедневно работают в женских консультациях Тулы по адресам:

ул. Галкина, 31-а;

ул. Пушкинская, 28;

2‑й проезд Гастелло, 19;

Новомедвенский проезд, 2.

Если мама занята, придет помощник

Для многодетных семей, матерей-одиночек и родителей детей с инвалидностью есть особая услуга — выезд соцработника на дом. Специалист приезжает на один день в неделю, чтобы помочь матери сходить в магазин, аптеку, поликлинику или поиграть с детьми дома. Уточним, что соцработники не могут оставаться наедине с детьми — рядом все равно должен быть взрослый родственник.

Мы приехали к многодетной матери четверых детей и жене участника СВО Ирине Сударевой, к которой приходит соцпомощник.







Ирине очень сложно одной управляться с такой оравой, а особенно с самой младшей — Вероникой. Помощница приезжает к Ирине по пятницам и играет с малышкой, пока мама занимается собой и домом.

— После игр детей нужно собрать все игрушки и навести порядок, приготовить поесть, а малышка мне ничего не давала делать — куда я, туда и она. Поэтому в пятницу, когда приходит помощница, у меня, можно сказать, разгрузочный день: я могу заняться домашними делами, приготовить еду и просто выдохнуть, — рассказала Ирина.





Мы спросили о том, как Ирина решилась родить и воспитывать четверых детей.

— Думаешь, пока беременна: «Как же я справлюсь?» А потом раз — и справляешься. Как только малыш рождается, ты берешь его на руки и понимаешь, что у тебя будто душа подвинулась на одно местечко. Иметь много детей весело: постоянно какие-то приключения, учишься новому каждый день! — отметила Ирина.





Хоть папа и «за ленточкой» с первого дня СВО, детей и жену он балует постоянно — заказывает технику, игрушки и другие приятности на маркетплейсах. Так у детей образовалась в квартире целая игровая. Здесь чего только нет: и кукольный дом, и игрушечная кухня, и самые разные машинки.

Узнать больше о мерах поддержки будущих и молодых родителей, многодетных семей можно узнать на сайте семья71.рф или по телефону 129.