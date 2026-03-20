Тульская область вошла в тройку лидеров ЦФО по качеству интернета

По итогам 2025 года Тульская область заняла третье место среди регионов Центрального федерального округа по уровню охвата высокоскоростным интернетом, уступив только Москве и Московской области.

Более 95,6% домашних хозяйств региона уже имеют надежный доступ в интернет, отметил глава региона Дмитрий Миляев.

В рамках программы «Доступный интернет 71» правительство региона стимулирует операторов связи заходить в отдалённые сельские поселения, компенсируя затраты на прокладку линий связи и развивая мобильную связь на сельских территориях и вдоль региональных дорог.

К 2030 году планируется подключить к быстрому интернету 97% домохозяйств, а к 2036 году — довести показатель до 99%.