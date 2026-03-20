Глава администрации Киреевского района провел встречу с жителями

В ходе нее были озвучены планы работы на ближайшую перспективу.

Глава администрации Киреевского района Владислав Галкин совместно с главой муниципального образования Андреем Лепёхиным повел встречу с жителями. 

Руководители обозначили планы на 2026 год:

  • выстраивание эффективной бюджетной политики;
  • продолжение развития инфраструктуры и запуск новых строек;
  • улучшение транспортной доступности населенных пунктов и ремонт дорог;
  • усиление поддержки социальной сферы, в том числе здравоохранения;
  • внедрение современных подходов в сфере ЖКХ.

Завершилась встреча вручением наград жителям, которые своим трудом, поступками и неравнодушием делают район лучше. Представитель от Тульской области в Совете Федерации ФС РФ Марина Левина вручила награды от Тульской областной Думы. Андрей Лепёхин поблагодарил участников и волонтёров СВО — за мужество и преданность делу. Владислав Галкин отметил активистов — тех, кто не ждёт изменений, а создаёт их сам.

«Спасибо за вашу работу, ответственность и вклад в развитие Киреевского района!» — сказал Владислав Галкин.

Также состоялся личный прием жителей поселка Октябрьского представителями администрации Киреевского района.

«Этот этап направлен на получение максимальной обратной связи от граждан и решение самых важных проблем в сфере ЖКХ, благоустройства, медицины и общественной безопасности», — отметил Владислав Галкин.

сегодня, в 14:10
