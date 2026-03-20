Глава администрации Киреевского района провел встречу с жителями

В ходе нее были озвучены планы работы на ближайшую перспективу.

Глава администрации Киреевского района Владислав Галкин совместно с главой муниципального образования Андреем Лепёхиным повел встречу с жителями.

Руководители обозначили планы на 2026 год:

выстраивание эффективной бюджетной политики;

продолжение развития инфраструктуры и запуск новых строек;

улучшение транспортной доступности населенных пунктов и ремонт дорог;

усиление поддержки социальной сферы, в том числе здравоохранения;

внедрение современных подходов в сфере ЖКХ.

Завершилась встреча вручением наград жителям, которые своим трудом, поступками и неравнодушием делают район лучше. Представитель от Тульской области в Совете Федерации ФС РФ Марина Левина вручила награды от Тульской областной Думы. Андрей Лепёхин поблагодарил участников и волонтёров СВО — за мужество и преданность делу. Владислав Галкин отметил активистов — тех, кто не ждёт изменений, а создаёт их сам.

«Спасибо за вашу работу, ответственность и вклад в развитие Киреевского района!» — сказал Владислав Галкин.

Также состоялся личный прием жителей поселка Октябрьского представителями администрации Киреевского района.

«Этот этап направлен на получение максимальной обратной связи от граждан и решение самых важных проблем в сфере ЖКХ, благоустройства, медицины и общественной безопасности», — отметил Владислав Галкин.