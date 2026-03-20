В Туле обсудят проблемы работы дорожных камер

24–25 марта в Туле пройдет IX региональная конференция и выставка «ИТС регионам». Одной из главных тем станет работа систем фотовидеофиксации нарушений на дорогах и их реальная эффективность.
В мероприятии примут участие представители власти, бизнеса и науки. Основное внимание уделят цифровизации транспорта, интеллектуальным системам и использованию технологий искусственного интеллекта.
Специалисты отмечают:
«Несмотря на широкое внедрение камер, их потенциал используется не полностью. Проблема в том, что комплексы часто ставят только в местах с высокой аварийностью, тогда как современные технологии могли бы не только фиксировать нарушения, но и предупреждать их».
25 марта с 10.00 до 12.00 в рамках сессии «Цифровизация дорог и транспорта — код безопасности» с докладом выступит Александр Домбровский, заместитель генерального директора по безопасности дорожного движения и аналитике ГК «Урбантех».
В рамках конференции также пройдет выставка решений для интеллектуальных транспортных систем — от комплексов фотовидеофиксации до технологий для мониторинга потоков транспорта.
Мероприятие пройдет в Областном центре молодежи. 16+
