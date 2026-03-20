  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле обсудят проблемы работы дорожных камер - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Туле обсудят проблемы работы дорожных камер

Эксперты ищут новые подходы к безопасности на дорогах.

Фото «Октавы».

24–25 марта в Туле пройдет IX региональная конференция и выставка «ИТС регионам». Одной из главных тем станет работа систем фотовидеофиксации нарушений на дорогах и их реальная эффективность.

В мероприятии примут участие представители власти, бизнеса и науки. Основное внимание уделят цифровизации транспорта, интеллектуальным системам и использованию технологий искусственного интеллекта.

Специалисты отмечают:

«Несмотря на широкое внедрение камер, их потенциал используется не полностью. Проблема в том, что комплексы часто ставят только в местах с высокой аварийностью, тогда как современные технологии могли бы не только фиксировать нарушения, но и предупреждать их».

25 марта с 10.00 до 12.00 в рамках сессии «Цифровизация дорог и транспорта — код безопасности» с докладом выступит Александр Домбровский, заместитель генерального директора по безопасности дорожного движения и аналитике ГК «Урбантех».

В рамках конференции также пройдет выставка решений для интеллектуальных транспортных систем — от комплексов фотовидеофиксации до технологий для мониторинга потоков транспорта.

Мероприятие пройдет в Областном центре молодежи. 16+

Программа мероприятия здесь.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 14:50 −5
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Миляев попал в топ рейтинга медийных губернаторов страны
Миляев попал в топ рейтинга медийных губернаторов страны
Тульская область вошла в тройку лидеров ЦФО по качеству интернета
Тульская область вошла в тройку лидеров ЦФО по качеству интернета

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.