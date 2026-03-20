Реконструкция трассы Тула – Новомосковск займет три года и начнётся в 2027 году

Главный инженер ГУ ТО «Тулаупрадор» Михаил Соколов на совещании в правительстве сообщил подробности первого этапа реконструкции региональной дороги Тула — Новомосковск.

Работы предполагают расширение трассы до четырёх полос движения и вывод транзитного потока за пределы деревни Большая Еловая, что разгрузит местное движение и обеспечит безопасность жителей.

«В настоящий момент ведется работа по корректировке проектно-сметной документации, получившей положительное заключение в 2022 году. Контракт на корректировку планируется заключить в апреле 2026 года», — отметил Соколов.

Приступить к строительно-монтажным работам, которые займут около трех лет, намерены в апреле 2027 года.

Кроме того, начальник управления градостроительства и архитектуры Тулы Екатерина Макарова отметила, что проект строительства дороги с реконструкцией Калужского шоссе вблизи жилого комплекса «Новая Тула» разбит на три отдельных этапа.

Подрядчик уже найден. Проект планировки и межевания территории первого этапа должен быть готов в мае. После этого специалисты приступят к формированию земельных участков.