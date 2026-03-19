Тулякам на «Госуслугах» приходят уведомления о комплексных кадастровых работах

Комплексные кадастровые работы направлены на установление или уточнение границ участков и объектов недвижимости на определенной территории.

Уведомления приходят с описанием услуги «внесение сведений, полученных в результате выполнения комплексных кадастровых работ» с указанием 10-значного номера заявления. Получение такого уведомления означает, что вы являетесь правообладателем объекта, расположенного в пределах территории, где проводятся работы.

– Проведение работ осуществляется за счет государственных средств, что позволяет исключить затраты на уточнение границ земельных участков и строений для правообладателей недвижимости и избежать сложностей при сделках с недвижимостью, учитывая, что с 1 марта 2025 года сделки с участками без установленных границ невозможны, – отметил руководитель Управления Росреестра по Тульской области Анатолий Гавриленко.

В текущем году филиал ППК «Роскадастр» по Тульской области выполняет комплексные кадастровые работы по 194 кадастровым кварталам. Работы пройдут в Алексине, Ефремове, Новомосковске, Донском, Туле, Киреевском, Узловском и Щекинском районах.